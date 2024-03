Gerade erst haben wir für euch Banishers: Ghosts of New Eden getestet und wollen euch auch in das Abenteuer im 17. Jahrhundert schicken. Dementsprechend habt ihr die Chance bei uns eins von zwei Spielen zu gewinnen. Wir haben entsprechend je ein Spiel für XBox und eins für die PlayStation 5. Dafür müsst ihr nur folgendes Formular ausfüllen und uns ein paar kleine Fragen beantworten.

Banishers: Ghosts of New Eden – Eine tragische Geschichte

Wie ihr wahrscheinlich bereits in unserem Review gelesen habt, erwartet euch eine düstere und tragische Geschichte in diesem Spiel, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollten. Entsprechend seid ihr hier gut gewappnet, um selbst auf die Geisterjagd zu gehen.

Dafür müsst ihr uns nur verraten, wer die Hauptcharaktere sind, bei denen es in diesem Spiel geht.

Banishers: Ghosts of New Eden – Galerie

Banishers: Ghosts of New Eden – Story Trailer

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 01.04.2023 um 23:59 Uhr. Den Gewinner bzw. die Gewinnerin kontaktieren am Folgetag per E-Mail. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit, sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen, auszahlen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg!