Weihnachten rückt immer näher und der erste Advent ist bereits verstrichen, die Zeit um die Geschenke für den 24. Dezember vorzubereiten wird immer knapper, aber wir haben da ein paar Tipps für euch. Glorious Gaming hat nämlich dieses Jahr einige tolle Produkte veröffentlicht, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Daher haben wir einige Geschenkempfehlungen für euch. Da das aber nicht ausreicht, gibt es auch ein Gewinnspiel für euch, damit ihr selber so ein tolles Produkt haben könnt und es nicht nur zum Verschenken einmal seht.

Glorious Gaming – Qualität, die ihr spürt

Bereits vor kurzem hatten wir die Chance für euch die GMMK 3 HE in 75 % auszuprobieren. Was uns im Kopf geblieben ist, sind die unzähligen Möglichkeiten, als auch die wirklich gute Verarbeitungsqualität, wie ihr im Test sehen könnt. Entsprechend ist uns das Gleiche auch bei der Glorious Gaming O 2 Mini Wireless aufgefallen. Viel zu meckern gab es da wirklich nicht. Diese Firma hat dieses Jahr eine beträchtliche Produktpalette herausgebracht, die ihr von einem Hersteller zu eurem belieben anpassen könnt.

Wie ihr vermutlich mit einem kurzen Blick auf den Kalender bemerkt habt, steht Weihnachten kurz vor der Tür und was gibt es da besseres, als ein personalisiertes Geschenk? Dabei seid ihr nämlich bei Glorious genau richtig, da die Tastaturen gefühlt eine unendliche Anpassungsmöglichkeit mit Switches und Farben bieten. Mit der bemerkenswerten Hot Swap-Technologie könnt ihr die Tastaturen entsprechend nach eurem Belieben anpassen.

Da das nicht genug ist, sind die Tastaturen auch noch mit der Hall-Effekt-Technologie ausgestattet und bieten euch die Möglichkeit den Anschlag der Tastatur auf euren Spielstil einzustellen. Somit ist die GMMK 3 nicht nur qualitativ hochwertig, sondern hat auch einige Features, die viele andere Tastaturen blass aussehen lassen.

Glorious Gaming – Galerie

Glorious Gaming – Gewinnspiel

Introducing Glorious GMMK 3

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 15.12.2024 um 23:59 Uhr. Den Gewinner bzw. die Gewinnerin kontaktieren am Folgetag per E-Mail. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit, sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen, auszahlen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg