Logitech G Astro A50 X (Hardware) Test

Das Astro A50 X Gaming Headset von Logitech ist die neueste Ergänzung der renommierten Astro-Headset-Reihe. Mit einem stolzen Preis von rund 400 Euro gehört es zu den hochpreisigen Modellen auf dem Markt, verspricht jedoch eine Vielzahl von Funktionen und eine herausragende Leistung. Zudem ist das Headset für Multi-Plattform-Gaming konzipiert und bietet Kompatibilität mit PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und sogar Mobilgeräten. In diesem Review schauen wir uns die verschiedenen Aspekte des Astro A50X genauer an, um zu verstehen, ob es den hohen Preis rechtfertigt und wie es sich im Vergleich zu anderen High-End-Headsets schlägt.

Logitech G Astro A50 X – Komfort der Premiumklasse

Bei einem Preis von 399 €, haben wir bereits hohe Erwartungen, selbst beim Auspacken. Das Headset, als auch die Dockingstation sind entsprechend auch schön eingepackt und nach neuestem Standard ist alles auch recyclebar und minimalistisch. Das stört uns zum Glück nicht, da wir direkt sehen, wie gut das Produkt verarbeitet ist, bis auf, dass kein HDMI 2.1 Kabel dabei ist. Wir hatten zwar eins parat, aber den ein oder anderen ist das bereits ein erster Dorn im Auge.

Viel wichtiger ist uns dennoch der Aufbau des Ganzen, denn der geht schnell und einfach. Die Dockingstation wird an PC und PS5 angeschlossen, dann noch ein USB-C bzw. Stromstecker und es kann losgehen. In Relation zu anderen Headsets sind es zwar ganz schön viele Kabel, aber das spiegelt sich auch im Ton entsprechend wider.

Die Klangqualität ist einer der wichtigsten Aspekte eines Gaming-Headsets, und hier kann das Astro A50 X voll überzeugen. Ausgestattet mit 40 mm PRO-G Graphene Lautsprechereinheiten bietet das Headset einen Frequenzgang von 20 bis 20.000 Hz, was eine beeindruckende Klangtreue und Präzision ermöglicht. Zudem wird Dolby Atmos und Windows Sonic Spatial Audio unterstützt und sorgt für ein immersives Klangerlebnis, das besonders bei Shootern wie Rainbox Six Siege oder Battle Royal von Vorteil ist. Besonders bei der PS5 hat uns das gefallen, da wir den Vorteil förmlich gespürt haben.

Solche Spiele machen dennoch erst wirklich mit Freunden Spaß. Daher hat Logitech auch beim Mikrofon auf eine wirklich gute Qualität gesetzt. Sei es beim Zocken oder für einen Videocall, wir wurden mehrfach für dieses Mikrofon gelobt. Als Bonus haben unsere Teammates und Kollegen nicht mal mitbekommen, dass die Nachbarn anscheinend grad die Wohnung auseinander genommen haben, was auch für das Mikrofon spricht.

Ein weiteres Highlight des Astro A50 X ist der Tragekomfort. Mit einem Gewicht von 363 Gramm und gepolsterten, voluminösen Ohrmuscheln bietet das Headset auch bei langen Gaming-Sessions hohen Komfort. Entsprechend hatte ich das gute Stück gerne mal den halben Tag auf dem Kopf und habe es fast nicht bemerkt, da es so angenehm und leicht war. Da kann sich JBL noch eine Scheibe von abschneiden. Andererseits rauscht unser JBL Quantum Headset aus dem letzten Review nicht, was bei einem so teuren Logitech Headset eigentlich auch nicht sein sollte. Jedoch passiert das gerne mal, wenn wirklich kein Ton an ist.

Logitech G Astro A50 X – Basisstation statt Dongle

Nachdem wir das Headset großteils gelobt haben, kommen wir mal zu der Basisstation. Diese dient statt eines Dongles nicht nur für die Verbindung, sondern auch als Ladestation. An sichtlich gute Idee, jedoch bedeutet es auch, dass ihr alle Geräte an einem Ort haben müsst für die Kabelverbindung. Zwar könnt ihr auch Bluetooth benutzten, aber das haben wir nur für den zweiten PC getan, um Ton von beiden Geräten zu haben.

Insgesamt hat es aber wirklich gut geklappt PC und Bluetooth oder den PS5 Sound und Bluetooth laufen zu haben. Mit einer Reichweite von knapp 10 Metern in unserem Fall, war es auch kein Problem durch die Wohnung zu laufen, um mal schnell etwas zu trinken zu holen. Allgemein ist die Basisstation eine wirklich gute Idee. Diese zeigt zusätzlich euren Akkustand und ist ein zentraler Ort für das Headset. Das Laden eures Akkus funktioniert hier zudem über kleine Pins in der Ladestation, die euer Headset wirklich schnell wieder spielbereit machen. Die Kunst ist es nur diese Pins auch zu treffen.

Einzig der Vergleich zum SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless zeigt, dass das mit der Basisstation noch besser geht und das für 100 € weniger. Da müssen wir aber auch sagen, dass die Headsets sich an einigen Punkten gegeneinander ausspielen. Klang und Mikrofon, als auch der Komfort ist beim Astro A50 X fast unschlagbar, aber das Steel Series Arctis Nova Pro ist dafür leicht zu reparieren an vielen Stellen, hat die deutlich bessere Basisstation, als auch allgemein mehr Funktionen. Wozu auch Noise Cancelling gehört. Für den Vorteil des Komforts des Logitech Headsets, ist es schon fast unabdingbar, dass euer Umfeld durchaus ruhig ist.

Wer also kein mobiles, aber dafür ruhiges Setup hat und sich überlegt ein Headset der Premiumklasse zu holen, ist beim Logitech G Astro A 50 X mehr als richtig. Bei dem Preis erwartet man zwar durchaus mehr, was schade ist, aber was das Headset gut macht, macht es verdammt gut.

