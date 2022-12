Yu-Gi-Oh Magnificent Mavens – Gewinnspiel

Das Ende des Jahres kommt immer näher und pünktlich zum Jahresende haben wir ein Yu-Gi-Oh Gewinnspiel für euch. Zu gewinnen gibt es je eine Magnificent Mavens Box für insgesamt zwei glückliche Gewinner. Dafür müsst ihr lediglich das Formular ausfüllen und uns wissen lassen, auf welche Karte ihr euch am meisten aus dem Set freut!

Die diesjährige Holiday Box für das Yu-Gi-Oh! TCG ist ein All-Foil-Set mit insgesamt 103 Ultra Rare Karten. Insgesamt 18 dieser Karten können sogar als Pharaoh’s Rare Karten gezogen werden, die es erst seit letztem Jahr gibt. Um genau zu sein, ist es sogar erst das zweite Set mit solchen Karten.

Inhalt der Magnificent Mavens Box:

1 Pack mit 70 Kartenhüllen (1 von 6 neuen Hüllendesigns für Himmelsjäger, Mayakashis oder Hexwerker)

4 Booster-Packs mit 5 Ultra Rare Karten pro Pack

Ausgewählte Karten sind auch im ägyptischen Ultra Rare Foil Stil Hieroglyphic Pharaoh’s Rare erhältlich.

Yu-Gi-Oh Magnificent Mavens

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 15.12.2022 um 23:59 Uhr. Den Gewinner bzw. die Gewinnerin kontaktieren am Folgetag per E-Mail. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg!